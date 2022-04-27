Власти Ульяновской области объявят 28 апреля днем траура

Фото: ТАСС/Максим Иванов

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов сообщил об объявлении 28 апреля в регионе днем траура по погибшим в детском саду поселка Вешкайма. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что семьям пострадавших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. В настоящее время власти Ульяновской области работают над этим в усиленном режиме.

26 апреля мужчина открыл стрельбу во время тихого часа в детском саду поселка Вешкайма Ульяновской области. В результате погибли воспитатель и двое детей 2016 и 2017 годов рождения, еще одна женщина пострадала. После этого мужчина покончил с собой.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ.

Впоследствии было установлено, что мужчина стрелял из чужого ружья, причем владелец оружия также был застрелен.