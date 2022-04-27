Пострадавшую при стрельбе в ульяновском детсаду эвакуируют в Москву

Пострадавшую при стрельбе в ульяновском детском саду воспитательницу эвакуируют в Москву. Об этом заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Он отметил, что Елена Карпова получила тяжелое ранение, ей требуется специализированная медицинская помощь. 27 апреля с помощью центра медицины катастроф женщину доставят в столицу.

Ранее в Минпросвещения заявили, что проведут проверки мер безопасности во всех школах и детсадах страны. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.