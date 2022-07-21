Великобритания введет санкции на импорт российского угля и нефти

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Новые санкции Великобритании запрещают импорт нефти, угля и золота из России, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

"Эта поправка запрещает импорт нефти и нефтепродуктов, угля и угольной продукции и золота, а также приобретение, поставку и доставку прямым или непрямым путем этих продуктов", – следует из заявления.

Запрет на импорт золота вступит в силу с 21 июля, угля – 10 августа, нефти – 31 декабря.

Кроме того, документом предусматривается запрет на предоставление техподдержки, финансовых сервисов и брокерских услуг.

Накануне постпреды стран Евросоюза утвердили седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на золото из РФ. Как сообщили позже в чешском председательстве, новые санкции Евросоюза в отношении России вступят в силу в четверг, 21 июля.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

