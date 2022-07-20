Новый пакет санкций ЕС против РФ вступит в силу 21 июля

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Новые санкции Евросоюза в отношении России вступят в силу в четверг, 21 июля, после публикации в официальном журнале, заявили в чешском председательстве.

"Этот пакет будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре, которая завершится завтра в 10:00 (11:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Санкции вступят в силу после публикации завтра в официальном журнале ЕС", – сообщается в Twitter делегации Чехии.

Ранее стало известно, что постпреды стран Евросоюза утвердили новый, седьмой пакет антироссийских санкций против РФ.

В него также были включены меры экспортного контроля, заморозка активов Сбербанка, свыше 50 физических и юридических лиц, среди которых политики и военные.

Западные государства стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

