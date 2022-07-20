Джонсон попрощался с парламентом фразой hasta la vista, baby

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Принявший решение покинуть пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон в финале своего последнего выступления перед британским парламентом сказал фразу hasta la vista, baby.

"Я хочу поблагодарить каждого присутствующего здесь, и hasta la vista, baby ("До свидания, детка". – Прим. ред.)", – приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что члены Консервативной партии проводили Джонсона аплодисментами, а также хлопали его по плечу. В то время как лейбористы остались сидеть на своих местах.

По данным телеканала Sky News, занимавшая до 2019 года пост премьера Великобритании Тереза Мэй сначала не стала хлопать Борису Джонсону, однако потом все же встала, чтобы поаплодировать, выглядя при этом разъяренной.

О решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии Джонсон объявил 7 июля. Он отмечал, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

