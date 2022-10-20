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Магазины Zara могут вновь заработать в Москве – СМИ

Магазины Zara могут вновь заработать в Москве – СМИ

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Магазины Zara могут вновь заработать в Москве. Такая информация появилась в СМИ. Две торговые точки хотят открыть в столичных ТЦ "Атриум" и "Метрополис".

Идею в данный момент обсуждают с владельцем бренда, испанским холдингом Inditex. В частности, речь идет об аренде площадей на ранее согласованных условиях. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, помимо Zara, в Россию могут вернуться и другие бренды холдинга – Bershka, Pull&Bear и Stradivarius. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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