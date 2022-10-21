Россияне столкнулись с трудностями при открытии банковских карт в Турции – СМИ

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Граждане России столкнулись с трудностями при открытии банковских карт в Турции. Так, сотрудники местных финансовых организаций не успевают обработать все заказы на выпуск карт в связи с потоком россиян после начала мобилизации, сообщает РБК со ссылкой на источники.

В материале говорится, что один из граждан РФ, который находится в Стамбуле, обошел 15 отделений различных крупных турецких банков, прежде чем у него получилось открыть карту.

"Один банк попросил заградительный депозит 5 тысяч долларов, еще один – безвозвратную комиссию (не депозит) в размере 2 тысяч лир (около 107 долларов)", – поделился россиянин.

Уточняется, что в Denizbank были зафиксированы самые большие очереди. Данная организация наиболее лояльно отнеслась к обращениям граждан РФ, но для выпуска карты требовался депозит в размере 10 тысяч лир на месяц.

Ранее от работы с картами "Мир" отказались два частных турецких банка Isbank и DenizBank. Позже аналогичные решения приняли государственные банки Турции Ziraat Bank, Halkbank и VakıfBank.

23 сентября стало известно, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение министрам разработать совместно с Россией альтернативные "Миру" платежные системы. Кроме того, ожидается, что россиянам могут предложить использовать местную платежную систему TROY.



Все банки Турции перестали принимать карты "Мир"

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