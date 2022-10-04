В турецком duty free отказались обслуживать блогера из России. Продавцы заявили, что обладателям посадочных талонов на рейсы в Россию и Белоруссию ничего продавать не будут.

Люксовые санкции ввели многие бренды. Как дела с поставками таких товаров обстоят в Москве? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.