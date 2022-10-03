Дилерские центры марки "Москвич" могут появиться в 23 городах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Автозавод "Москвич" приступил к развитию сети дилерских центров. Салоны с машинами производителя могут появиться в 23 городах РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

"Московский автомобильный завод "Москвич" приступил к формированию дилерской сети. С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию", – отметили в компании.

Отмечается, что "Москвич" намерен открыть дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Челябинске, Уфе, Волгограде, Краснодаре, Саратове и еще в 15 городах. В дальнейшем сеть автосалонов планируется расширять и на другие города.

В начале лета французский автомобильный завод Renault в столице переименовали в "Москвич". В июле завод впервые представил новый модельный ряд. Соответствующие изображения появились в Сети.

После этого правительство Москвы и ПАО "КамАЗ" договорились о производстве отечественных электрических автомобилей и сотрудничестве в развитии легкового транспорта. Выпуск машин на заводе может начаться уже до конца текущего года.



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