Турецкая платежная система TROY может быть предложена в качестве альтернативы "Миру" – СМИ

В Турции стали искать замену "Миру". В качестве альтернативы россиянам могут предложить местную платежную систему TROY, которая существует с 2016 года

Как написали СМИ, вопрос будут обсуждать на встрече центральных банков Турции и России в Казани. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.