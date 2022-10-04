В Энергодаре с 4 октября введен комендантский час

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Комендантский час с 20:00 до 06:00 введен в Энергодаре Запорожской области обеспечения безопасности населения, заявили в администрации города.
"С 4 октября в целях обеспечения безопасности граждан временно устанавливается комендантский час с 20:00 до 06:00. Перемещение по городу в указанное время запрещено", – говорится в телеграм-канале ведомства.
Уточняется, что при передвижении по городу во время комендантского часа дежурным смен работников АЭС и ТЭС необходимо иметь при себе удостоверение личности и спецпропуск. На период комендантского часа также запрещается работа круглосуточных торговых точек.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что вооруженные силы Украины сбросили беспилотник на территорию ЗАЭС.
Он подчеркнул, что мощность беспилотника была недостаточной для нанесения каких-либо повреждений, в связи с чем угрозы для реактора нет.
В свою очередь, представитель военно-гражданской администрации Энергодара отметил, что информация о возгорании на втором энергоблоке Запорожской АЭС не соответствует действительности.
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