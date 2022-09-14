В Энергодаре задержали корректировщика ВСУ из числа сотрудников ЗАЭС

Фото: министерство обороны Российской Федерации

Корректировщик ВС Украины задержан в Энергодаре, он являлся работником Запорожской атомной электростанции, сообщает ТАСС со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.

По некоторым данным, как уточнил Рогов, задержанный давал информацию за деньги, однако позднее раскаялся и заявил, что бесплатно и больше такого не повторится.

Ранее росгвардейцы задержали под Харьковом четырех подозреваемых в пособничестве украинским военным. В ходе досмотра у боевиков были найдены автомат Калашникова, четыре пистолета Макарова и свыше 500 патронов к стрелковому оружию.

Кроме того, до этого Росгвардия задержала двоих участников признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Правый сектор" в ЛНР. Их поймали при проведении адресных мероприятий.

