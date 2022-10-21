Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом – глава Евросовета

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Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.

По его словам, политики договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса.

Ранее стало известно, что европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители.

До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.



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