04:28Политика
Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом – глава Евросовета
Фото: depositphotos/paulgrecaud
Лидеры стран ЕС достигли соглашения по борьбе с энергокризисом, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в Twitter.
По его словам, политики договорились работать над мерами по сдерживанию цен на энергию для домохозяйств и бизнеса.
Ранее стало известно, что европейские компании снизили объем производства удобрений из-за нехватки российского природного газа и высоких цен на энергоносители.
До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.
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