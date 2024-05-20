В Гольянове мужчина ударил девушку ножом в шею

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Гольянове мужчина напал на девушку и ударил ее ножом в шею, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Уральской улице. Мужчина шел сзади девушки 2002 года рождения и внезапно напал на нее. Злоумышленник нанес своей жертве удар в шею складным ножом. После случившегося мужчина сбежал с места преступления.

В прокуратуре добавили, что подозреваемый уже найден и задержан. Сейчас ход и результаты проверки по факту этого инцидента находятся на контроле прокуратуры.

Как сообщили ТАСС в полиции, пострадавшая не была знакома с напавшим на нее мужчиной.

Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Усачева в Москве полицейские нашли труп мужчины с телесными повреждениями в области головы. По предварительной информации, травмы погибшему нанес проживавший в том же помещении 37-летний мужчина в ходе конфликта. Подозреваемого уже задержали.

