20 мая, 15:53Происшествия
В Гольянове мужчина ударил девушку ножом в шею
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
В Гольянове мужчина напал на девушку и ударил ее ножом в шею, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным ведомства, инцидент произошел на остановке общественного транспорта на Уральской улице. Мужчина шел сзади девушки 2002 года рождения и внезапно напал на нее. Злоумышленник нанес своей жертве удар в шею складным ножом. После случившегося мужчина сбежал с места преступления.
В прокуратуре добавили, что подозреваемый уже найден и задержан. Сейчас ход и результаты проверки по факту этого инцидента находятся на контроле прокуратуры.
Как сообщили ТАСС в полиции, пострадавшая не была знакома с напавшим на нее мужчиной.
Ранее сообщалось, что в жилом доме на улице Усачева в Москве полицейские нашли труп мужчины с телесными повреждениями в области головы. По предварительной информации, травмы погибшему нанес проживавший в том же помещении 37-летний мужчина в ходе конфликта. Подозреваемого уже задержали.
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