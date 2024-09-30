СК завел дело после избиения пассажирки таксистом в Балашихе

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство") после нападения водителя такси на девушку в Балашихе, передает телеграм-канал ГСУ СК России по Московской области.

Как отмечается в сообщении, 27 сентября между жительницей Балашихи и водителем такси во время поездки произошел словесный конфликт. В результате мужчина не доехал до пункта назначения, избил девушку и силой вытолкнул из машины.

После произошедшего пострадавшая обратилась за медицинской помощью в больницу, а также написала заявление в правоохранительные органы.

Кроме того, так как мер по установлению нападавшего до настоящего времени не было принято, следователи организовали доследственную проверку о злоупотреблении должностными полномочиями. В ее рамках дадут оценку действиям сотрудников полиции.

При этом в подмосковной полиции сообщили, что в дежурную часть после конфликта также обратился 51-летний водитель такси. По его словам, пассажирка такси нанесла ему телесные повреждения.

Все материалы переданы в следственные органы.

Ранее 43-летний мужчина напал на девушку-таксиста после дорожного конфликта в Дмитрове. Будучи пассажиром в машине своей дочери, мужчина посчитал, что водитель такси должна была уступить им проезд. После остановки он вышел из автомобиля, разбил стекло со стороны водителя и ударил девушку кулаком в лицо. По данному факту возбуждено уголовное дело.