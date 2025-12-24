Психолог Наумова: вера в Деда Мороза формирует в ребенке уверенность в себе

Оптимальный возраст, чтобы рассказать ребенку правду о Деде Морозе, – от 8 до 10 лет, убеждены некоторые эксперты. Как завести такой диалог и не лишить детей праздничного волшебства, расскажет Москва 24.

Не торопить события

Рассказывать детям правду про Деда Мороза нужно в 8–10 лет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на педагога Викторию Подсухину. При этом эксперт порекомендовала не торопить события в этом вопросе.





Виктория Подсухина педагог Зачем "разоблачать" Деда Мороза слишком рано? Оптимальный возраст для такого разговора – 8–10 лет, когда критическое мышление уже активно развивается, и ребенок может сам начать задавать вопросы. Ориентируйтесь на зрелость своего ребенка.

В то же время до 5–7 лет для детей важна вера в сказку, поскольку это неотъемлемая часть развития, тренировка для ума и эмоций, отметила эксперт.

"Через сказку ребенок учится различать добро и зло, реальность и вымысел. Более того, выдуманные образы помогают ребенку сформировать ощущение того, что мир – это дружелюбное и безопасное место. Не менее важно и то, что все эти выдуманные образы – это часть культурного кода. Так ребенок воспринимает традиции и историю", – объяснила специалист.

Однако семейный психолог Юлия Метлова высказала мнение, что универсального возраста для раскрытия секретов не существует.

"Диапазон 8−10 лет часто называют, потому что именно в это время у детей активно развивается критическое мышление, и они начинают замечать несостыковки, задавать больше вопросов и проверять информацию. Но здесь важен не столько возраст ребенка, сколько его психологическая готовность", – подчеркнула специалист в беседе с Москвой 24.





Юлия Метлова семейный психолог Есть дети, которые и в 6−7 лет все понимают и относятся к этому достаточно спокойно. А есть те, кому и в 9, и в 10, и даже в 12 лет сказка все еще нужна как опора и некий источник радости и веры в чудеса. Если ребенок спокоен, любопытен, задает вопросы, то вполне готов. Если он тревожен и явно еще искренне верит, возможно, стоит дать ему немного времени.

С точки зрения психологии, сказка дает чувство безопасности, ощущение чуда и веры в то, что мир может быть непредсказуемо добрым, отметила психолог. Через такие образы у ребенка формируется воображение, эмоциональная устойчивость и способность верить в хорошее, что является важной частью детского опыта. Резкое разоблачение может восприниматься как потеря чего-то ценного, добавила Метлова.

"Взросление, а не разочарование"

Детский психолог Наталья Наумова объяснила Москве 24, что вера в сказку способствует формированию у ребенка уверенности в себе.

"С родителями у детей бывает конфронтация, а так они знают, что есть Дед Мороз, который вне зависимости от поведения ребенка все равно его любит и заботится о нем. Есть родители, которые говорят, что Дед Мороз дарит подарки только тем, кто хорошо себя вел, но психологи не рекомендуют так делать. Важно, чтобы ребенок понимал, что он может быть разным и его любят таким", – сказала эксперт.





Наталья Наумова детский психолог Когда дети воображают сказочного Дедушку, который заботится, то в дальнейшем сами делают то же самое для своих родных и близких. Учатся придумывать сюрпризы, думать не только о себе. Когда эти моменты складываются, ребенок осознает, что о нем так заботились мама с папой, ему становится вдвойне приятно.

Если же ребенок случайно поймал родителей под елкой, Наумова посоветовала обнять его, спросить о чувствах от произошедшего и объяснить, что взрослые хотели сделать для него чудо. Если вера детей в Деда Мороза сохранится, можно сказать, что их родные – это помощники волшебника, который дал им задание, подчеркнула психолог.

В свою очередь, Юлия Метлова призвала взрослых в столь неловкий момент не отрицать очевидное и не переходить в агрессию.

"Можно сказать так: "Да, подарки готовим мы, но праздник и волшебство – они настоящие". И вот здесь как раз можно предложить ребенку самостоятельно решить, хочет ли он продолжать эту традицию, проявлять больше участия. Часто в этот момент дети выбирают сохранить ее, особенно если в доме есть младшие, или просто ради удовольствия и ценности сплочения семьи", – рекомендовала Метлова.

По ее словам, детям можно объяснить, что Дед Мороз – образ, который идет из культуры, чтобы дарить радость. А теперь сам ребенок вырос и может принимать участие в этом чуде.

"Прямо так и сказать: "Теперь ты тоже можешь быть частью этого волшебства. Давай с тобой подумаем, кому ты хочешь сделать подарок". Это сохраняет ценность традиции и при этом не обесценивает предыдущий детский опыт. Стоит дать ребенку ощущение взросления и доверия, а не разочарования", – пояснила эксперт.

Кроме того, важно донести до ребенка, что Дед Мороз – выдумка не одной локальной семьи, а объединяющая всех история. С психологической точки зрения такой момент помогает не разрушить сказку, которая была изначально, а перевести ее на другой уровень. Тогда ребенок понимает, что волшебство – это не просто подарки под елкой, а нечто большее – традиции и идеи добра, заботы и внимания друг к другу, добавила психолог.

