Риелтор рассказал о возможном снижении цен на квартиры в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Москве стоимость жилья на вторичном рынке может заметно снизиться, рассказал специалист по недвижимости Валерий Летенков. Об этом сообщает "Лента.ру".
По его словам, это связано с дорогой ипотекой и снижающимся спросом. Летенков подчеркнул, что в зоне риска находятся низколиквидные объекты, которые могут подешеветь на 10%.
"В этот список стоит отнести квартиры в хрущевках, которые не попали в программу реновации, это квартиры на первых этажах, со смежными комнатами, без балконов, с маленькими кухнями", – рассказал риелтор.
Ранее замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова поделилась мнением, что средняя стоимость аренды жилья останется примерно на прежнем уровне. Она объяснила, что значительных изменений цен в сторону повышения или понижения ожидать не стоит.
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