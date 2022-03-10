Риелтор рассказал о возможном снижении цен на квартиры в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Москве стоимость жилья на вторичном рынке может заметно снизиться, рассказал специалист по недвижимости Валерий Летенков. Об этом сообщает "Лента.ру".

По его словам, это связано с дорогой ипотекой и снижающимся спросом. Летенков подчеркнул, что в зоне риска находятся низколиквидные объекты, которые могут подешеветь на 10%.

"В этот список стоит отнести квартиры в хрущевках, которые не попали в программу реновации, это квартиры на первых этажах, со смежными комнатами, без балконов, с маленькими кухнями", – рассказал риелтор.

Ранее замдиректора департамента аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимость" Оксана Полякова поделилась мнением, что средняя стоимость аренды жилья останется примерно на прежнем уровне. Она объяснила, что значительных изменений цен в сторону повышения или понижения ожидать не стоит.

