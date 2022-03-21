Эксперты сообщили о снижении цен на арендное жилье в России

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С 24 февраля стоимость аренды жилья в крупных городах России снизилась примерно на 5,5%. Об этом со ссылкой на участников рынка недвижимости сообщает газета "Известия".
Как рассказал генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко, слова которого приводит издание, спрос на аренду жилья в Москве снизился на 17%, а предложение съемных квартир увеличилось на 31%. По его словам, это связано с тем, что некоторые собственники передумали продавать жилье и начали его сдавать.
В свою очередь, эксперт "Циан.Аналитика" Виктория Кирюхина рассказала, что средняя стоимость однокомнатной квартиры с 24 февраля в городах-миллионниках снизилась на 1,7% – с 20,5 до 20,2 тысячи рублей, двухкомнатных – на 1%. По ее данным, количество объявлений о сдаче однушек в аренду увеличилось на 39%.
Ранее старший аналитик компании Esperio Антон Быков рассказал, что в следующие полтора года цены на жилье в России могут упасть в среднем на 30–35% – до уровня 2020 года. По его словам, в скором времени значительно снизится спрос на недвижимость. Аналитик добавил, что еще до снижения курса рубля граждане считали цены на жилье завышенными.
Быков также считает, что в 2022–2023 годах цены будут падать одинаково на новостройки, вторичное, элитное и бюджетное жилье.
В Москве резко увеличилось число предложений сдачи жилья
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