Названо число выданных россиянам микрозаймов в марте

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Общее количество займов, выданных россиянам микрофинансовыми институтами (МФИ) в марте, составило 2,47 миллиона, сообщает RT.

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), их число уменьшилось на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом по сравнению с февралем текущего года выдача микрофинансовых займов сократилась значительнее – на 4%.

"Таким образом, можно констатировать, что сегмент микрозаймов в марте сократился. Однако не так серьезно, как в банковском кредитовании, на выдачи в котором прежде всего повлиял рост ставок в результате санкционного давления", – подчеркнул директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что из-за повышения ставок сократились обращения за кредитами со стороны банковских клиентов, также сильно упал уровень одобрений этих заявок самими банками.

Незначительное снижение выдачи микрофинансовыми институтами Волков объяснил тем, что модель бизнеса МФИ позволяет им предоставлять займы высокорискованным заемщикам по значительно более высоким ставкам, чем в банковском кредитовании. По его словам, это не мешает МФИ эффективно управлять кредитным риском, чтобы минимизировать собственные потери.

Ранее правительство России одобрило проект льготного кредитования системообразующих организаций и их дочерних компаний. По данным проекта распоряжения, в 2022 году Минпромторгу России планируют выделить дополнительные бюджетные ассигнования.

Их направят на реализацию программы льготного кредитования системообразующих организаций, занятых в области промышленности и торговли. Это позволит банкам возместить недополученные доходы по кредитам. На предоставление данных субсидий министерству энергетики выплатят до 7 миллиардов рублей.