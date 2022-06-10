ЦБ РФ вернул ключевую ставку на досанкционный уровень

Центробанк России вернул ключевую ставку на досанкционный уровень. В пятницу, 9 июня, ее снизили на полтора пункта – до 9,5% годовых.

Регулятор признал, что внешние условия для российской экономики остаются сложными, но проинфляционные риски снижаются, хотя они до сих пор существенные.

Прогноз по инфляции на этот год ЦБ понизил до 14–17% с 18–23%, о которых говорилось ранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.