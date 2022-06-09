Названы районы Москвы, где можно быстрее всего сдать квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Быстрее всего сдать квартиру можно в столичном районе Орехово-Борисово Северное. Арендатора здесь можно найти за четыре дня для 70% жилья, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис "Яндекс.Аренда".

Быстро жилье можно сдать и в Северном Тушине, Перове и Ясеневе. В этих районах для 67% жилья находят жильцов за пять дней. Однако поиск арендаторов продлится свыше недели, если квартиру сдают с наценкой в 10%. Примерно за шесть дней сдается около 65% жилья в Южном Тушине, Ясеневе, Конькове, а также Войковском, Бабушкинском и Южнопортовом районах.

При этом медленнее всего сдаются квартиры в Пресненском, Басманном и Тверском районах, а также на Якиманке и Арбате. Это связано с высокой арендной платой, которая составляет от 90 000 рублей в месяц.

"Кроме цен и комнатности, на скорость сдачи жилья влияет и ремонт. Так, в топе самых быстро сдаваемых квартир – жилье с косметическим ремонтом, причем чем ремонт свежее, тем он более привлекателен для арендатора. 60% таких квартир сдается в среднем за пять дней, при условии, что цена в среднем составляет 43 000 рублей", – говорится в сообщении.

Вместе с тем дизайнерский или другой ремонт увеличивает стоимость аренды и сроки поиска жильцов.

Ранее сообщалось, что наиболее дешевый вариант аренды квартиры в центре столицы обойдется в 40 тысяч рублей в месяц. По данным экспертов компании "Инком-Недвижимость", за указанную сумму можно снять однокомнатную квартиру площадью 36 квадратных метров в Замоскворечье на Большой Серпуховской улице.

