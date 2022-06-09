Почти 2 тыс жителей района Аэропорт получат новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти 2 тысячи человек, проживающих в 10 старых домах в районе Аэропорт на севере Москвы, получат новое жилье по программе реновации жилищного фонда, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Площадь расселяемых домов составляет 31,4 тысячи квадратных метров. В них проживает 1,8 тысячи человек. Жители восьми домов переедут в рамках второго этапа программы, еще два дома планируется расселить на третьем этапе", – заявил он.
Бочкарев отметил, что в соседнем районе Сокол сносу и расселению в рамках реновации подлежат два дома общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров.
"В них проживает 227 человек. Расселение указанных домов планируется в ходе третьего этапа – в 2029–2032 годах", – добавил вице-мэр.
С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, серди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.
Около 3 тыс москвичей начали переезд по программе реновации в мае
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