Почти 2 тыс жителей района Аэропорт получат новые квартиры по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти 2 тысячи человек, проживающих в 10 старых домах в районе Аэропорт на севере Москвы, получат новое жилье по программе реновации жилищного фонда, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Площадь расселяемых домов составляет 31,4 тысячи квадратных метров. В них проживает 1,8 тысячи человек. Жители восьми домов переедут в рамках второго этапа программы, еще два дома планируется расселить на третьем этапе", – заявил он.

Бочкарев отметил, что в соседнем районе Сокол сносу и расселению в рамках реновации подлежат два дома общей площадью 3,4 тысячи квадратных метров.

"В них проживает 227 человек. Расселение указанных домов планируется в ходе третьего этапа – в 2029–2032 годах", – добавил вице-мэр.

С начала 2022 года под заселение по программе реновации в Москве передали 33 дома для 17 тысяч жителей. На первых этажах новостроек создали свыше 200 предприятий малого бизнеса, серди них – аптеки, заведения общепита, магазины и салоны красоты.

