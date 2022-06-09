Маркетолог прокомментировал новый логотип McDonald’s

На новом логотипе McDonald’s будут изображены две палочки картошки-фри желтого цвета и бургер желто-оранжевого цвета. Логотип будет размещен на зеленом фоне, который символизирует качество продукции и обслуживания.

Маркетолог Олег Деркачев прокомментировал новый логотип сети ресторанов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.