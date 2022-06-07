Почтовые отделения изменят режим работы в связи с Днем России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Режим работы отделений "Почты России" изменится в преддверии Дня России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, в субботу, 11 июня, почтовые отделения во всех регионах России закроются на час раньше. Исключение составят только круглосуточные отделения "Почты России" в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут работать в обычном режиме.

"12 июня станет выходным днем для всех отделений, кроме круглосуточных. 13 июня отделения "Почты России" будут принимать клиентов по режиму работы воскресенья. Почтальоны доставят пенсии и пособия в праздничные дни по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ", – пояснили в пресс-службе, отметив, что режим работы некоторых сельских отделений может отличаться.

Узнать точный график работы отделений "Почты России" можно на официальном сайте компании или в мобильном приложении.

Ранее "Почта России" заявила об увеличении числа рейсов для доставки грузов из Китая и создании альтернативных маршрутов для обеспечения стабильной доставки посылок клиентам. Компания также может начать использовать грузовые самолеты РФ ТУ-204С, которые имеют возможность перевозить до 28,5 тонны полезной коммерческой загрузки за один рейс.