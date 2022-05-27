"Почта России" заявила о разработке альтернативных маршрутов для доставки посылок

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"Почта России" заявила об увеличении числа рейсов для доставки грузов из Китая и создании альтернативных маршрутов для обеспечения стабильной доставки посылок клиентам, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Почта России" доставляет отправления из Китая не только авиатранспортом, но и автомобильным и железнодорожным, а также применяя мультимодальные перевозки. Сейчас "Почта России" еженедельно совершает от 5 до 10 рейсов из Китая. В ближайшее время мы планируем увеличить количество рейсов", – заявили в организации.

Компания также может начать использовать грузовые самолеты РФ ТУ-204С, которые имеют возможность перевозить до 28,5 тонны полезной коммерческой загрузки за один рейс.

В "Почте России" уточнили, что совместно с РЖД компания запустила 29 мая первый контейнерный состав "Россия" по маршруту вдоль Транссибирской магистрали. При этом новая система бронирования почтовых контейнеров будет аналогична системе бронирования пассажирских мест.

Ранее сообщалось, что кабмин столицы выделил из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании "Волга-Днепр". Отмечалось, что грузовые перевозки также будут осуществляться в ряд зарубежных стран, включая Китай, Индию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Пакистан и Вьетнам.

