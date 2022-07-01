Эксперт объяснил, с чем связано снижение цен на золото в России

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Сооснователь компании "Золотой Инвест Клуб" Евгений Шимановский объяснил, почему ситуация на рынке золота в России меняется.
Эксперт рассказал, что многие активы сейчас подешевели из-за того, что западные власти продолжают вести свою антироссийскую политику.
"Получается, что золото – это валютоубежище. Сейчас его стоимость везде стоит на месте, а в России падает", – отметил он в интервью радио Sputnik.
Шимановский посоветовал воспринимать сегодняшнюю ситуацию как возможность вернуться на машине времени и купить золото по приятной цене.
Кроме того, специалист заявил, что к осени ситуация на рынке изменится в сторону повышения цен на драгоценный металл.
Ранее директор по инвестициям УК "Открытие" Виталий Исаков рассказал, как правильно покупать золото. По его словам, приобретать драгоценный металл можно в любых формах и видах – от украшений, слитков и монет до обезличенных металлических счетов (ОМС) и вложений в инвестфонды. Однако он отметил, что у каждого из этих вариантов есть как преимущества, так и недостатки.
Исаков предупредил, что при покупке и продаже слитков, а также при вложении в ОМС инвестор, скорее всего, столкнется с большим спредом – разницей между котировками на покупку и на продажу.
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