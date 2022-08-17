Банки ЕС возобновляют работу с облигациями РФ вслед за американскими – СМИ

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Ряд европейских банков возобновили торговлю российскими облигациями вслед за кредитными организациями США. Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, такие операции уже возобновили крупнейший банк Швейцарии UBS, германский Deutsche Bank и британский Barclays.

Ранее ряд крупнейших банков Уолл-стрит, в том числе Bank of America, JPMorgan Chase и Citigroup, возобновили проведение операций с ценными бумагами российских компаний. По мнению экономиста Максима Чиркова, американские банки пошли на этот шаг, поскольку восстановление доверия в деловых отношениях с Россией приобретает все большее значение для западных стран.