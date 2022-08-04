Экономист объяснил планы ЦБ России по девалютизации в стране

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Кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, почему Центральный банк РФ будет содействовать ускорению девалютизации в стране. Об этом сообщает RT.

"Девалютизация – это ответ Центробанка на объективные требования экономики. Иностранная валюта стала слишком рискованная", – считает эксперт.

Беляев добавил, что такое решение является благом для хозяйствующих субъектов, поскольку речь идет о защите от внешних рисков на фоне нестабильных американской и европейской экономик.

Банк России ранее объявил, что регулятор намерен содействовать ускорению девалютизации, а также вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в долларах и евро. Кроме того, ЦБ будет решать вопрос блокировки российских активов.