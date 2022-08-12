ЦБ РФ аннулировал лицензию у небанковской депозитно-кредитной организации "Лэнд Кредит"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Центробанк с 12 августа аннулировал лицензию на проведение банковских операций у небанковской депозитно-кредитной организации "Лэнд Кредит", сообщается на сайте регулятора.

Основанием для этого стало ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации.

В ЦБ подчеркнули, что организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов. "Лэнд Кредит" не является участником системы страхования вкладов.

"Лэнд Кредит" еще в декабре 2019 года сообщил об изменении статуса на небанковскую кредитную организацию, осуществляющую депозитно-кредитные операции. По величине активов она занимала 354-е место в банковской системе РФ.

Ранее Банк России отозвал лицензию на проведение банковских операций у столичного Кросна-банка. Такое решение ЦБ принял в связи с тем, что Кросна-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

ЦБ аннулировал лицензию на проведение банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Также в организации назначили временную администрацию, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.