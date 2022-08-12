ЦБ отозвал лицензию у столичного Кросна-банка

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Банк России с 12 августа отозвал лицензию на проведение банковских операций у столичного Кросна-банка, сообщается на сайте регулятора.

Такое решение ЦБ принял в связи с тем, что Кросна-банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. Регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на отдельные банковские операции. Также банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

ЦБ аннулировал лицензию на проведение банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Также в организации назначили временную администрацию, функции которой возложены на Агентство по страхованию вкладов.

По величине активов кредитная организация занимала 290-е место в банковской системе РФ.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у столичного Орбанка. По данным регулятора, банк неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты Центробанка. В частности акты касающиеся противодействия отмыванию доходов.

