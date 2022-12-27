Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин подписал закон об исполнении бюджета Москвы за 2021 год, документ представлен на портале мэра и правительства столицы.

"Утвердить отчет об исполнении бюджета города Москвы за 2021 год по доходам в сумме 3 335 651 061 рубль, по расходам – в сумме 3 445 684 838,6 рубля с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 110 033 777,6 рубля", – сказано в документе.

Согласно документу, расходы на реализацию госпрограмм столицы составляют почти 96% и исполнены на сумму 3 триллиона 298 миллиардов рублей. В 2021 году приоритетной была программа "Столичное здравоохранение". На ее реализацию расходы за счет бюджета превысили 590 миллиардов рублей, с учетом средств ОМС составили около 900 миллиардов рублей.

В документе указано, что бюджетом было обеспечено выполнение всех социальных обязательств, кроме этого, были сохранены все действующие льготы. Денежные средства получили почти 4,5 миллиона человек – пожилые граждане, ветераны войны и труда, семьи с детьми, а также те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также расходы на госпрограмму "Столичное образование" превысили уровень 2020 года на 16% и составили 410 миллиардов рублей.

На развитие транспортной системы столицы было потрачено 512 миллиардов рублей. Так, активно развивался столичный метрополитен – введены в эксплуатацию 22 километра линий, 11 станций, электродепо "Сокол". Также построено почти 92 километра автомобильных дорог, 33 транспортных сооружения, 20 пешеходных переходов.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 2021 год. Бюджет фонда за 2021 год был исполнен по расходам в сумме 391,9 миллиарда рублей с превышением доходов над расходами в сумме около 467,7 миллиона рублей.

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