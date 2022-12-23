Минфин РФ хочет ввести дополнительные 2 трлн рублей расходов в бюджет в этом году – СМИ

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Траты через федеральный бюджет, которые были оговорены ранее, решили в уходящем 2022 году увеличить на 2 триллиона рублей, с 29 до 31 триллиона рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в правительстве.

По словам одного из инсайдеров, бюджет был увеличен в связи с переносом финансирования некоторой части обязательств 2023 года на текущий год. Однако источник предполагает, что новую сумму до конца освоить не смогут. Он считает, что фактическое исполнение расходов дойдет до порядка 30 триллионов рублей.

Собеседник издания также рассказал, что в этом случае уточнение бюджетной росписи носит почти что технический характер.

Ранее закон о федеральном бюджете на ближайшие три года одобрили депутаты Госдумы. Отмечалось, что общее количество бюджета на следующий год по доходам составит 26,13 триллиона рублей, по расходам – 29,056 триллиона рублей, что оценивается в 17,4 и 19,4% ВВП соответственно.

После этого сенаторы Совфеда установили федеральный бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов.

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