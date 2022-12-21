Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета столичного фонда ОМС за 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мосгордума приняла закон об исполнении бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования (МГФОМС) за 2021 год. Соответствующий закон столичный парламент принял в ходе заседания.

"Бюджет МГФОМС за 2021 год исполнен по доходам в сумме 392,4 миллиарда рублей, что составляет 99,7% от уточненных бюджетных назначений по доходам по состоянию на 31 декабря 2021 года, в том числе за счет субвенции федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 272,1 миллиарда рублей", – сказала в ходе заседания директор МГФОМС Ирина Урванова.

Бюджет фонда за 2021 год был исполнен по расходам в сумме 391,9 миллиарда рублей с превышением доходов над расходами в сумме около 467,7 миллиона рублей. Превышение доходов вызвано необходимостью проведения окончательных расчетов в 2022 году по оплате медицинской помощи, которая была оказана в 2021 году.

Урванова отметила, что на 31 декабря 2021 года образовался остаток денежных средств на лицевом счете ОМС в размере 11,2 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Госдуме оценили предложение объединить ОМС и ДМС в одну систему. Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предположил, что в рамках интеграции могут применить различные подходы. По его словам, можно ввести возможность частичной оплаты средствами обязательного медицинского страхования по тарифу ДМС или предусмотреть полную интеграцию с контролем того, где и как пациенту оказывают помощь.

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