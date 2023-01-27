В городских торгах приняли участие 68 тыс инвесторов в 2022 году – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Больше 67 тысяч инвесторов приняли участие в городских торгах по продаже и аренде недвижимости в прошлом году. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В среднем за каждый лот конкурировали более шести претендентов, всего в торгах приняли участие 67,5 тысячи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и жителей столицы", – сказал чиновник.

Он уточнил, что всего за год столица провела почти 10,8 тысячи торгов. Большинство из них – 10,3 тысячи – было посвящено продаже зданий и помещений, еще примерно на 340 аукционах были реализованы права на аренду недвижимости.

Больше всего торгов в 2022 году состоялось по продаже машино-мест – 6,6 тысячи объектов. Кроме того, состоялись продажи некапитальных объектов и прав на ведение торговой деятельности: было выкуплено 39 тележек по продаже мороженого, кукурузы и других продуктов, 17 киосков и 13 сезонных торговых павильонов.

Как обратил внимание глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, 67,3% участников аукционов – это физические лица, еще 18,5% – ИП, и только 14,2% – юридические лица.

"Город выставляет на торги имущество как в исторических районах столицы, так и в ТиНАО. По итогам прошлого года больше всего объектов реализовали в ЗАО – 2,3 тысячи", – добавил он.

Далее по количеству выставленных на торги лотов следует СЗАО – 1,6 тысячи объектов, а также СВАО – тысяча объектов. Между тем в Новой Москве аукционы прошли по 157 лотам, а в Зеленограде – по 979.

Ранее сообщалось, что город выставил на торги право на комплексное развитие участка бывшей промзоны Владыкино на северо-востоке Москвы. Реорганизация территории позволит создать 5,5 тысячи новых рабочих мест.



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