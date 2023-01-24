Москва сэкономила 60 миллиардов рублей в ходе экспертизы цен в госзакупках в 2022 году

Фото: depositphotos/LUNNO

В прошлом году Москва сэкономила приблизительно 60 миллиардов рублей путем формирования и экспертизы максимальной цены контрактов, заключаемых в системе госзакупок. Об этом сообщила министр столичного правительства, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что в 2022 году экспертами было выдано более пяти тысяч заключений. По ее словам, заявленная сумма закупок составила за год более 1,1 триллиона рублей. При этом ее удалось снизить в ходе экспертизы, проведенной столичным департаментом экономической политики и Аналитическим центром Москвы, за исключением закупок по текущему ремонту, благоустройству, устройству пешеходных зон, сносу, локальным мероприятиям и ремонтно-реставрационным работам.

"По результатам проведенной экспертизы начальных максимальных цен контрактов городу удалось снизить ее и сэкономить почти 60 миллиардов рублей бюджетных средств", – приводятся слова Багреевой на портале мэра Москвы.

В прошлом году также удалось провести масштабную работу по информационной поддержке госзаказчиков, в процессе которой были организованы тысячи консультаций и ряд семинаров, на которых обсуждались вопросы экспертизы начальной максимальной цены договоров, были созданы информационная база и чат-бот, которые помогают разобраться в деталях. По словам Багреевой, это помогло снизить долю отклоняемых заявок в 2022 году с 70 до 40%.

Ранее Сергей Собянин увеличил предельный размер закупок товаров и услуг у малого бизнеса. При закупке товаров их расширили с 600 тысяч до 5 миллионов рублей, при заказах на выполнение работ и оказание услуг – с 600 тысяч до 3 миллионов рублей.

Благодаря нововведению удастся увеличить возможности малого и среднего бизнеса по участию в выполнении городского заказа и скорость закупок для государственных нужд.

"Торги Москвы": как развивается городская система закупок

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!