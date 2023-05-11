Адвокат рассказала, когда можно претендовать на наследство без брака

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Семейный кодекс РФ не признает законным браком сожительство мужчины и женщины. Если говорить о супругах, то в список наследников первой очереди могут попасть лишь те, кто состоит в зарегистрированном браке, однако из этого правила есть исключение. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката Викторию Данильченко.

Речь идет о случае, когда переживший свою пару сожитель был нетрудоспособен к моменту открытия наследства, жил вместе с наследодателем и находился на его иждивении.

"Для того чтобы стать полноправным наследником, необходимо будет предоставить нотариусу копию решения суда об установлении данного факта. По закону такой сожитель наследует вместе и наравне с той очередью наследников по закону, которая призывается к наследованию", – отметила Данильченко.

По ее словам, подобный вопрос можно решить с помощью завещания, так как закон не запрещает им оставлять друг другу свое имущество. В этой теме следует помнить, отметила адвокат, что право организовать совместное завещание есть лишь у граждан, которые официально зарегистрировали брак.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что в РФ следует уточнить критерии признания наследника недостойным. По его мнению, в стране стали фиксировать случаи, когда один из родителей, который не помогал в воспитании ребенка, претендует на наследство после гибели сына в зоне спецоперации.

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