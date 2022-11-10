Нотариусы рассказали о самых странных завещаниях владельцев квартир в России

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Российские нотариусы часто сталкиваются со странными пожеланиями владельцев квартир к составлению завещаний, рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты РФ. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Так, житель Ульяновской области хотел завещать долю в квартире партнерам по онлайн-игре. В ФНП отметили, что в этом решении мужчину поддержала даже его мать, объяснив, что с виртуальными друзьями у сына теплые отношения. Однако исполнить эту волю не удалось из-за незнания настоящих имен онлайн-приятелей.

Еще один странный тренд в сфере завещаний– указывать в качестве наследников потомков, которые еще не родились, например, детей, внуков или правнуков, отметили нотариусы. Так, в Перми беременная женщина, опасающаяся предстоящих родов, хотела, чтобы квартира в случае ее смерти перешла не мужу, а будущему ребенку.

Нестандартный случай был в Омске, продолжили в ФНП. Там мужчина хотел завещать все свое имущество президенту России, а если тот не примет наследство, то детскому дому. В итоге нотариусам удалось убедить его оставить в завещании только детский дом.

Кроме того, иногда россияне в завещаниях выдвигают странные условия, которые должны быть выполнены для получения наследства, отметили нотариусы. Например, некоторые граждане указывают, что хотели бы обязать наследников заботиться о домашних животных, которые остались в квартире. Другие просят, чтобы их прах после смерти был развеян в определенном месте.

В Федеральной нотариальной палаты подчеркнули, что во всех этих случаях нотариусы отказываются в закреплении данных условий в завещании, поскольку их выполнение невозможно отследить.

Ранее партнер юридической фирмы ProLegals Елена Кравцова рассказала, как наследники могут противостоять кредиторам. Для этого, по ее словам, необходимо заранее дать доступ к деловой информации близким и доверенным лицам.



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