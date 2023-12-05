Британец сдал теорию в автошколе с 60-й попытки

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Британец сдал теоретический экзамен по вождению в автошколе с 60-го раза, пишет The Guardian.

По данным издания, ученик сдавал его в центре тестирования в Реддитче, графство Вустершир. Он установил абсолютный рекорд по количеству попыток на территории королевства. Чтобы сдать экзамен, рекордсмен потратил 60 часов и 1 380 евро.

Тест включает в себя 50 вопросов, которые проверяют знание правил дорожного движения, с несколькими вариантами ответов. Испытуемый должен дать минимум 43 правильных ответа, чтобы сдать экзамен.

Затем водителям-новичкам демонстрируют 14 видеороликов с реальными ситуациями, которые могут случиться во время вождения. Они должны оценить их потенциальную опасность. Набрать нужно хотя бы 44 балла из 75.

Как сообщает местное министерство транспорта, уровень сдачи теоретических тестов уменьшился на 21% за последние 15 лет, сейчас он составляет 44%. Также водители-студенты могут записаться на практический экзамен только после сдачи теста по теории вождения.

Каждая попытка теоретического теста занимает около часа и стоит 23 евро. Те, кто не смог его сдать, должны подождать не менее трех рабочих дней, прежде чем попробовать еще раз.

Между тем аналитикам удалось узнать, что 29% россиян не хотят получать водительские права. При этом их уже получили 59% граждан страны, 5% россиян хотят сдать экзамены и получить права в ближайший год, а 13% думают о получении документа, но пока что не посещали заведения для обучения и не предпринимали активных действий в этом плане.

Кроме того, Совет Федерации в июле одобрил закон, запрещающий сдавать экзамен на получение водительского удостоверения россиянам, которые были подвергнуты административному наказанию за вождение в нетрезвом виде.

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