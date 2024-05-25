Шадаев: беспилотные автомобили будут использоваться в РФ через 7 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Беспилотные автомобили начнут использовать в России через 5–7 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева.

По его словам, их внедрение в больших городах является вопросом зрелости технологий.

"Еще много вопросов по безопасности, социальному восприятию. Думаю, что технологии уже готовы", – указал министр.

Ранее сообщалось, что беспилотный трамвай запустят на некоторых столичных участках во второй половине текущего года. Сейчас он учится ездить без водителя в депо. Трамвай способен видеть автомобили, сигнал светофора, различать животных и предсказывать поведения машин и людей. До 2030 года планируется перевести все трамваи на беспилотный режим, а следующим этапом станет метро.

До этого председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко заявлял, что в 2024 году беспилотные грузовые автомобили смогут ездить из Санкт-Петербурга до Екатеринбурга по трассам М-11 и М12.

