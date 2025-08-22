Собянин поручил продолжить работу по развитию центров "Мои документы"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Работа по развитию московского стандарта госуслуг будет продолжена. Соответствующее поручение дал Сергей Собянин. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

Мэр напомнил, что 22 августа столичным центрам госуслуг исполняется 14 лет. На сегодняшний день в мегаполисе работают 139 центров "Мои Документы", в том числе 8 окружных флагманских офисов и Дворец госуслуг на ВДНХ.

"Мои Документы" заменили больше 1,2 тысячи приемных различных органов власти", – подчеркнул градоначальник.

Собянин обратил внимание на постоянное развитие сервисов. Причем столичные власти учитывают обратную связь горожан.



Например, в ответ на запросы жителей центры начали обучать их цифровой грамотности. Также расширился список тем для видеоконсультаций с сотрудниками офисов, а по некоторым услугам ЖКХ появилась возможность оформить их онлайн. Кроме того, в июне стартовал проект по оповещению заявителей через социальную сеть "ВКонтакте".

В июне Собянин открыл новый центр госуслуг "Мои документы" района Аэропорт. Он расположился на третьем этаже общественного центра "Баку" на улице Усиевича.

Собянин отметил высокое доверие москвичей к центрам госуслуг и поблагодарил сотрудников за работу. Он подчеркнул, что столичные власти не только строят новые центры, но и реконструируют и модернизируют действующие.