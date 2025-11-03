Кратковременный дождь ожидается в Москве 3 ноября

Фото: Москва 24

Температура воздуха в Москве в понедельник, 3 ноября, составит 8–10 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидаются облачная с прояснениями погода и местами кратковременный дождь. В Подмосковье воздух прогреется от 5 до 10 градусов, в некоторых районах также возможны умеренные осадки.

Вместе с тем будет дуть южный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что метеорологическая зима наступит в столице в середине ноября. Это произойдет, когда переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений.

При этом синоптик подчеркнул, что метеорологическая осень в Москве продолжится еще около 12 суток, и в середине ноября стартует метеозима. Во второй половине ноября атмосфера вступит в следующий, самый холодный в году климатический сезон.