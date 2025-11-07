Синоптик Шувалов спрогнозировал теплые выходные в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Наступающие выходные, 8 и 9 ноября, будут теплыми, заявил "Радио 1" руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По словам синоптика, ожидается облачная погода, однако солнце будет немного просвечивать. Прогнозируются локальные и непродолжительные дожди. В субботу, 8 ноября, температура воздуха составит 8–10 градусов, а на следующий день, 9 ноября, – 6–8 градусов.

Ночные температуры будут похожи на дневные, о заморозках пока не может быть речи, уточнил Шувалов.

"Предзимье все дальше отодвигается, но на следующей неделе будет понижение температуры. Во вторник (11 ноября. – Прим. ред), скорее всего, столбики термометра преодолеют отметку в 0 градусов, но вряд ли это температурное понижение будет продолжительным. Снега пока ждать не стоит", – добавил метеоролог.

Ранее в столице из-за теплой погоды зацвели растения. Среди них – пупавка красильная, лютик едкий, василек шероховатый, короставник полевой, тысячелистник, мягковолосник топяной, клевер луговой мелколепестник, трехреберник и недотрога железистая.

Эксперт Азамат Кунафин пояснил, что такое явление не навредит растениям. Кроме того, некоторым видам свойственно повторное цветение осенью.