Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 9 ноября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 9 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 6 до 8 градусов тепла, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов.

Западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до плюс 3 градусов, по области – до нуля градусов.

Московских водителей призвали сменить летнюю резину на зимнюю из-за заморозков, которые ожидаются на следующей неделе. При среднесуточной температуре ниже 5 градусов летние шины твердеют и теряют эластичность, из-за чего снижается сцепление с дорогой и это влияет на управляемость автомобиля.

Температура может опуститься ниже 0 градусов в Москве во вторник, 11 ноября. При этом синоптики пока не дают прогнозов по первому снегу, так как сильных осадков в ближайшие дни не ожидается.