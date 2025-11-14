Городские службы перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды в Москве, заявил заммэра Петр Бирюков.

В ночь на субботу, 15 ноября, в столичном регионе ожидается резкое понижение температуры до отрицательных значений, а также появление временного снежного покрова.

"Дождь и мокрый снег начнутся после полуночи, что может привести к снежному накату на дорогах, налипанию мокрого снега на проводах и деревьях, возможна гололедица", – цитирует Бирюкова пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Уточняется, что коммунальщики ведут постоянный мониторинг состояния улично-дорожной сети, а аварийные бригады инженерных компаний и префектур города находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, для помощи водителям грузовиков на МКАД и дорогах в ТиНАО организуют дежурство тягачей.

Особое внимание уделят очистке пешеходных зон, тротуаров и подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, а также к железнодорожным платформам и станциям, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

Также коммунальные службы по мере выпадения осадков будут прометать и выполнять противогололедную обработку проезжей части, тротуаров и дворов.

"Просим горожан быть предельно внимательными и аккуратными на тротуарах и дорогах, по возможности, перенести поездки на автомобилях", – призвали в комплексе городского хозяйства.

Ранее синоптики рассказывали, что пока рано говорить о приходе зимы в Москву. Пятница, 14 ноября, выдалась аномально теплым днем – температура воздуха превысила климатическую норму на 5–6 градусов.

Ожидается, что снежный покров в выходные, 15–16 ноября, будет неустойчивым и растает к середине следующей недели. Лишь к концу ноября в Москве установится снежный покров высотой до 3–8 сантиметров, уверены специалисты.

При этом в Москве сохраняется ветреная погода. Желтый уровень опасности будет действовать до 23:00 субботы, 15 ноября.

На фоне прогнозов горожанам напомнили о номере экстренных служб 112 и едином телефоне доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637⁠-31⁠-01, на которые можно позвонить при возникновении чрезвычайной ситуации.

