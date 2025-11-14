Снежный покров высотой до 3–8 см установится в Москве к концу ноября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снежный покров высотой до 3–8 сантиметров установится в Москве к концу ноября, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, снежный покров в предстоящие выходные, 15 и 16 ноября, будет неустойчивым и к середине следующей недели ненадолго растает.

"Однако к следующим выходным (22 и 23 ноября 2025 года. – Прим. ред.) снова появится, а к концу месяца, как и положено по климату, установится на постоянной основе высотой до 3–8 сантиметров", – отметил собеседник агентства.

Ранее Тишковец сообщил, что 15 ноября в столице выпадет до 15 миллиметров осадков – треть от месячной нормы. К 09:00 появится снежный покров высотой 1–3 сантиметра, который к полудню достигнет 4 сантиметров.

На следующий день на дорогах образуется гололедица. В Москве температура воздуха опустится до минус 3–5 градусов, а в Подмосковье – до минус 3–8 градусов.