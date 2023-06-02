Хиромант объяснил, как выявить по руке способности к ведению бизнеса

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Крупный большой палец и линия Солнца на ладони говорят о наличии у человека способностей к ведению бизнеса. Об этом Москве 24 рассказал хиромант, учитель хиромантии Юрий Ганжа.

Чтобы вести бизнес, человек должен быть целенаправленным и волевым – за это отвечает большой палец, пояснил эксперт. Чем он крупнее, тем крепче стержень характера человека. При этом крупным считается палец, вершина которого достигает середины нижней фаланги указательного пальца и выше, пояснил эксперт.

Кроме того, бизнесмену требуется везение, и в этом плане хорошим знаком является наличие на ладони линии Солнца (или Аполлона), отметил хиромант.



Юрий Ганжа хиромант, учитель хиромантии Это вертикальная линия, которая тянется снизу вверх по направлению к безымянному пальцу. Она свидетельствует о том, что человека в макушку поцеловала госпожа удача и ему по жизни все будет доставаться легко.

Немаловажен в бизнесе и навык копить деньги. Понять, что он есть, можно по отсутствию просветов между нижними фалангами пальцев, в момент, когда мы плотно прижимаем пальцы друг к другу. Если же промежутки есть, значит, деньги будут утекать сквозь пальцы как через сито, предупредил хиромант.

По его словам, по локализации таких просветов можно даже определить, на что именно человек будет чаще тратить средства.

"Те, у кого они есть между указательным и средним пальцем, склонны тратиться на свои проекты и реализацию идей. Промежутки между средним и безымянным указывают на человека, готового все отдать за дорогое внутреннее убранство, элементы декора, а также украшения и одежду", – пояснил хиромант.



Юрий Ганжа хиромант, учитель хиромантии Человек, у которого есть просветы между мизинцем и безымянным пальцем, может тратиться на что угодно, но чисто для удовлетворения своих потребностей, без учета мнения и желания окружающих. Наслаждаться приобретениями он также будет в одиночестве.

Обратить внимание стоит также на линию Судьбы. Она вертикально пересекает ладонь почти посередине и тянется к среднему пальцу. "Разрывы, крестообразные фигуры, островные образования на линии обозначают определенные этапы в жизни человека, во время которых его будет как лодку в шторм болтать из стороны в сторону", – предупредил хиромант.

Это могут быть и сложные взаимоотношения с бизнес-партнерами и проблемы с учетом санкционных периодов, болезней, ситуаций, когда существует кредитная лямка, уточнил эксперт.

При этом он отметил, что неприятности эти все же временные. И когда они происходят, человеку можно посоветовать набираться опыта.

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