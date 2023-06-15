Эксперт по фэншуй рассказала, что в доме может вызывать проблемы со здоровьем

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Тяжелая люстра, балки над кроватью и установленная вблизи с мойкой кухонная плита могут негативно повлиять на здоровье жителей дома. Об этом Москве 24 рассказала мастер фэншуй Татьяна Чодрон.

По словам эксперта, развитием болезней мочеполовой системы чреват источник воды у спального места. Причем даже после смены последнего это состояние может продолжаться долгое время. Чтобы избежать проблем, рядом с кроватью или диваном не должно быть источников воды. В частности, санузла, стены, по которой проходят водопроводные трубы или аквариума. Особенно это касается изголовья спального места, отметила эксперт.

Также над кроватью нельзя устанавливать тяжелые люстры. Особенно если они имеют острые формы или направленные вниз детали. В целом над кроватью нежелательны любые тяжелые предметы, в том числе искусственные балки.





Татьяна Чодрон мастер фэншуй Такие вещи будут оказывать "давление" на тело. Заболеет в первую очередь тот орган, над которым они висят.

Тяжелые предметы над спальным местом влияют и на подсознание. Из-за них жильцы будут постоянно ощущать подавленность, отметила специалист. По ее мнению, над кроватью лучше всего устанавливать точечные светильники или лампы в виде тарелок. В целом в спальне можно использовать небольшие люстры плавных форм с направленными вверх рожками, чтобы энергия от них поднималась и не давила на домочадцев.

Также в комнате для отдыха не должен доминировать яркий зеленый цвет. Он обладает будоражащей энергией. Если днем это может пойти на пользу, то ночью повысит риск бессонницы. Кроме того, к проблемам со здоровьем приводят ошибки при обустройстве кухни, говорит мастер фэншуй.





Татьяна Чодрон мастер фэншуй Главное правило – не ставить плиту вплотную к холодильнику или мойке, иначе начнутся проблемы с пищеварением. Расстояние между ними должно быть не менее 30 сантиметров.

Что касается абсолютно всех комнат, то в них не стоит держать много живых растений. Они закрывают солнечный свет, а темнота вызывает вялость и депрессию. К тому же растения ночью поглощают кислород, заключила эксперт.

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