Астролог перечислила цвета, которые создают положительную энергетику в доме

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Оттенки белого, зеленого, оранжевого и золотого помогут создать положительную энергетику в доме. При этом благоприятные цвета для каждой части помещения разные, рассказала Москве 24 эксперт по учению Васту (индуистскому знанию об организации жилища), астролог, нумеролог Анастасия Турунцева.

По ее словам, зонами притока энергии являются север, северо-восток и восток жилища. Здесь в дизайне лучше всего использовать легкие светлые цвета, больше всего подойдут все оттенки белого, отметила эксперт.





Анастасия Турунцева эксперт по учению Васту В дизайне северного сектора дома также хорошо задействовать разные тона зеленого и бледно-голубой. Для северо-востока подойдут все оттенки желтого, кремовый, а также золото, оранжевый и голубой цвета.

"Основными для северо-восточного сектора являются именно оттенки желтого. Они ассоциируются с оптимизмом и счастьем, улучшают работу мозга. Однако делать желтый основным в интерьере не стоит, так как его избыток может приводить к беспокойству и даже агрессии", – предупредила Турунцева.

Основной цвет восточного сектора – оранжевый – вызывает чувство надежности и комфорта. Но когда его слишком много, это приводит к утомляемости и апатии. В восточном секторе его можно разбавлять золотым, шафрановым, терракотовым и рубиновым оттенками, порекомендовала специалист.

Основным цветом южного сектора дома считается красный. Однако лучше использовать "земляные" оттенки, которые смогут усмирить бушующую здесь энергию огня. "Подойдут все тона от светло-бежевого до насыщенного коричневого, а также бутылочный зеленый, хаки, сиреневый и фиолетовый. Эти же цвета хорошо использовать в юго-западном направлении жилища", – отметила эксперт.





Анастасия Турунцева эксперт по учению Васту Юго-восточный сектор лучше оформить в пастельных, приглушенных тонах. Слишком ярких и резких цветов здесь стоит избегать. Хорошо использовать сиреневый, перламутровый, светло-лавандовый, ванильный, мятный, персиковый, светло-розовый, фисташковый, светло-коралловый, голубой.

Основной цвет северо-западного направления дома – белый. Также для оформления прекрасно подойдут молочно-белый, жемчужный, стальной оттенки, серебро и светлые тона голубого. Западному сектору больше подходит синий. Также здесь хорошо использовать фиолетовый, лиловый, сиреневый, черный, серый и коричневый цвета, заключила эксперт.

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