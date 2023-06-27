Астролог назвала знаки зодиака самых непослушных детей

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Самые непослушные и неуправляемые дети – Близнецы и Водолеи, непросто будет и с мальчиками огненных знаков зодиака. Об этом Москве 24 рассказала астролог Ольга Сохолтуева.

По ее словам, из тройки воздушных знаков – Близнецы, Водолей и Весы – самыми лояльными являются последние. Эти дети всегда стремятся к компромиссам и учитывают чужое мнение. Водолеи же опираются только на собственный опыт. По натуре они свободолюбивые личности и экспериментаторы, отметила астролог.

Близнецы, в свою очередь, могут стать послушными, только если взрослые смогут их заинтересовать. Например, постоянно рассказывать много новой полезной информации и отвечать на все их вопросы.





Ольга Сохолтуева астролог Если говорить только про мальчиков, совершенно непослушными можно назвать всю тройку огненных знаков – Овны, Львы и Стрельцы. Они упертые и верят только тому, что проверили на своем опыте. При этом девочки вполне послушные и могут обладать достаточно мягким характером.

Дети знаков Земли – Девы, Козероги и Тельцы – обычно довольно покладистые. Они с удовольствием слушают взрослых. Выделяют для себя самое полезное и используют с учетом личного опыта, говорит эксперт.

Детей знаков водной стихии – Раков и Рыб – можно назвать послушными. При этом со Скорпионами все немного сложнее. Этот знак хотя и водный, но в нем много от огненной стихии. Скорпионы станут слушаться тех, с кем чувствуют связь и чей авторитет признают. В других случаях ребенку будут совершенно безразличны речи взрослых, заключила специалист.

Ранее астролог Анастасия Грохотова рассказала, детей каких знаков зодиака можно назвать самыми творческими. Например, Тельцы очень музыкальны и зачастую проявляют себя на литературном поприще. Кроме того, Рыбы любят выступать на публике и показывать свое актерское мастерство, отметила эксперт.

