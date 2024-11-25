Свадебный сезон 2024 года завершился на станции метро "Маяковская"

Фото: пресс-служба московского метрополитена

Свадебный сезон на станции метро "Маяковская" в текущем году завершился 24.11.2024. В этот день на площадке уже провели последние торжественные церемонии, рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"За этот год здесь заключили брак 23 пары. Все свадьбы прошли в красивые и символичные даты, в том числе 7 июля, 18 августа, 29 сентября и 24 ноября", – привели ее слова на портале мэра и правительства Москвы.

При этом сами церемонии прошли с 02:00 до 04:00, чтобы не мешать пассажиропотоку. Возможность заключить брак в таких необычных местах столицы появилась у горожан благодаря проекту Сергея Собянина "Новые адреса счастья".

Московский транспортный комплекс уже три года участвует в нем и предоставляет свои площадки, отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, добавив, что на "Маяковской" кольцами обменялась 71 пара.

Перед торжеством платформу станции специально украшали, устанавливали на ней свадебную арку и стойку для колец, звучал марш Мендельсона. Саму церемонию сопровождали два поезда – "Номерной" и современный состав "Москва-2024", в которых молодожены могли организовать фотосессию.

Помимо метро, в рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичи могут выбрать и другие места проведения своих торжеств. Например, Северный речной вокзал, на котором с начала 2024 года состоялась 131 свадьба. Число пар, решивших зарегистрировать свой брак именно в этом месте, на 10% превысило показатели прошлого года.

Еще одним необычным местом может стать главный аквариум "Москвариума". Так, накануне Дня работников ЗАГС, 16 декабря, одна пара молодоженов сможет заключить брак под водой. Столичные ЗАГСы вместе с "Москвариумом" выберут пару молодоженов, которые заключат брак в аквариуме, где живут более 200 видов водных обитателей.